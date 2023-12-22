《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》在經過四個月的調查後，原上港集團

（滬：６０００１８）總裁嚴俊因涉嫌受賄罪，被「雙開」並移送檢察機關。

上海市紀委監委發布通告稱，上海中國航海博物館原副館長嚴俊因嚴重違紀違法被開除黨籍

和公職。通告稱，嚴俊利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，構成嚴重職務違

法並涉嫌受賄罪，將被移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



＊參與賭博活動，對抗組織審查＊



通告稱，除了涉嫌違法犯罪，嚴俊還參與賭博活動，違反黨內組織多項紀律，縱容、默許親

屬利用其職權或職務上的影響謀取私利，搞錢色交易。他也通過串供、偽造、轉移證據，阻止他

人揭發檢舉、提供證據材料，對抗組織上的審查。

嚴俊原為上港集團總裁，今年８月初剛剛辭去這一職務。在辭去該主職半個月後，嚴俊被查

。８月１４日晚，上海市紀委監委通告，上海中國航海博物館副館長嚴俊涉嫌嚴重違紀違法，目

前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

嚴俊出生於１９６８年，１９９１年８月年參加工作，成為上海港旗下一個維修車間的工人

；１９９５至２００４年間，在總經理辦公室路線上實現躍升；２００５至２００８年間，任上

海外高橋主要碼頭的負責人；２００８年後，歷任上港集團總裁助理、副總裁、總裁，並任總裁

一職近１０年。２０２２年，嚴俊從上港集團獲得的稅前報酬為２５３萬元人民幣。

