《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》報道，波音公司周四（２１日）向中國直接交付了

一架７８７夢想客機（７８７ Ｄｒｅａｍｌｉｎｅｒ），為２０１９年以來首次，這可能會加

速中國解凍波音７３７ ＭＡＸ飛機的交付。

《路透》引述飛機航班數據商Ｆｌｉｇｈｔｒａｄａｒ ２４稱，一架向吉祥航空

（滬：６０３８８５）交付的７８７－９型客機於太平洋時間上午１１點２４分從華盛頓州埃弗

里特佩恩機場起飛，目的地是中國上海。

波音公司在一份聲明中確認了此次交付。

報道還稱，波音２０２１年向中國交付了一架租賃的夢想客機，但自２０１９年１１月以來

，波音就沒有向中國的航空公司直接交付過７８７飛機。對波音來說，重啟交付象徵著重新打開

中國市場的大門。波音預計到２０４２年，中國市場將佔全球飛機需求２０％。

富瑞金融集團（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）周二表示，波音公司庫存的６０架未交付的７８７飛

機中，有１２架是留給中國的航空公司。

投資研究機構Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒｓ表示，儘管恢復向

中國交付客機是好消息，但波音與中國航空公司的未來業務仍受到中美地緣政治變化的影響。

（ｒｙ）

