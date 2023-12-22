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AH股新聞

22/12/2023 08:49

【大國博弈】波音向華直接交付７８７夢想客機，２０１９年來首次

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》報道，波音公司周四（２１日）向中國直接交付了
一架７８７夢想客機（７８７　Ｄｒｅａｍｌｉｎｅｒ），為２０１９年以來首次，這可能會加
速中國解凍波音７３７　ＭＡＸ飛機的交付。
　　《路透》引述飛機航班數據商Ｆｌｉｇｈｔｒａｄａｒ　２４稱，一架向吉祥航空
（滬：６０３８８５）交付的７８７－９型客機於太平洋時間上午１１點２４分從華盛頓州埃弗
里特佩恩機場起飛，目的地是中國上海。
　　波音公司在一份聲明中確認了此次交付。
　　報道還稱，波音２０２１年向中國交付了一架租賃的夢想客機，但自２０１９年１１月以來
，波音就沒有向中國的航空公司直接交付過７８７飛機。對波音來說，重啟交付象徵著重新打開
中國市場的大門。波音預計到２０４２年，中國市場將佔全球飛機需求２０％。
　　富瑞金融集團（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）周二表示，波音公司庫存的６０架未交付的７８７飛
機中，有１２架是留給中國的航空公司。
　　投資研究機構Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ表示，儘管恢復向
中國交付客機是好消息，但波音與中國航空公司的未來業務仍受到中美地緣政治變化的影響。
（ｒｙ）

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