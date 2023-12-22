《經濟通通訊社２２日專訊》中國國防部及美國參謀長聯席會議主席辦公室表示，中美軍方

高層官員周四（２１日）進行了通話，中美兩國恢復軍方接觸。

中國國防部公布，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，應約與美軍參謀長聯席會

議主席布朗進行視頻通話，指出中美兩軍應在平等和尊重基礎上開展交流合作，共同推動雙方關

係穩下來、好起來。發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵是美方要有正確的對華認知，前

提是美方應切實尊重中方的核心利益和重大關切，重點是推進務實合作、增進相互了解。



＊布朗重申實質對話以減少誤解的重要性＊



劉振立強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和

領土完整。美方應切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，謹言慎行，以實際行動維護地區

和平穩定和中美關係大局。

布朗的辦公室表示，布朗和劉振立討論了共同努力負責任地管理競爭、避免誤判以及保持開

放和直接溝通管道的重要性。布朗亦重申與中方進行實質對話以減少可能發生誤解的重要性。

這是繼美國時任眾議院議長佩洛西去年８月訪問台灣以來，中美軍方高層首次對話。

（ｒｙ）

