《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）交易數據顯示，１１月
人民幣在全球支付交易的佔有比例升至４﹒６％，創人民幣最高佔比紀錄，超越日圓的３﹒４％
，自２０２２年１月以來成為國際支付第四大貨幣。。
１１月，美元以４７％的佔比保持領先地位，歐羅和英鎊緊隨其後，分別為２３％和
７﹒１５％。（ｃｔ）
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22/12/2023 08:24
【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：１１月人幣全球支付佔比４﹒６％超日圓
《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）交易數據顯示，１１月
人民幣在全球支付交易的佔有比例升至４﹒６％，創人民幣最高佔比紀錄，超越日圓的３﹒４％
，自２０２２年１月以來成為國際支付第四大貨幣。。
１１月，美元以４７％的佔比保持領先地位，歐羅和英鎊緊隨其後，分別為２３％和
７﹒１５％。（ｃｔ）
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