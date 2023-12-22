  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/12/2023 08:24

【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：１１月人幣全球支付佔比４﹒６％超日圓

　　《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）交易數據顯示，１１月
人民幣在全球支付交易的佔有比例升至４﹒６％，創人民幣最高佔比紀錄，超越日圓的３﹒４％
，自２０２２年１月以來成為國際支付第四大貨幣。。
　　１１月，美元以４７％的佔比保持領先地位，歐羅和英鎊緊隨其後，分別為２３％和
７﹒１５％。（ｃｔ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

下一篇新聞︰22/12/2023 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：首１１月吸收外資１萬億元降一成

其他AH股新聞
More

22/12/2023 08:00  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

22/12/2023 08:00  《神州數據》中國主要經濟數據一覽

22/12/2023 08:00  《港滬深通》港股總市值３０﹒４萬億元，滬深６９﹒７萬億人民幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金