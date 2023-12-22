《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）交易數據顯示，１１月

人民幣在全球支付交易的佔有比例升至４﹒６％，創人民幣最高佔比紀錄，超越日圓的３﹒４％

，自２０２２年１月以來成為國際支付第四大貨幣。。

１１月，美元以４７％的佔比保持領先地位，歐羅和英鎊緊隨其後，分別為２３％和

７﹒１５％。（ｃｔ）

