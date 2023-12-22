《經濟通通訊社２２日專訊》中國多家大型國有銀行啟動一年來的第三輪存款利率下調，滬

深股市今早整固，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０２％，報２９１９﹒２９點，深成指低開

０﹒１１％，創業板指低開０﹒２７％，軍工股造好，建材、地產股走低。

在昨日（２１日）內媒預告後，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行

（滬：６０１９８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）和交通銀行（滬：６０１３２８）官網

顯示，四家銀行的三個月期、六個月期、一年期、二年期、三年期、五年期存款利率均有所下調

，其中三年期存款利率跌穿２％。在六大行之中，只有建設銀行（滬：６０１９３９）和郵儲銀

行（滬：６０１６５８）未顯示存款利率下調，預計後續將跟隨下調；根據以往規律看，股份制

銀行、城農商行等中小銀行亦將跟進調整。

人民銀行進行４００億元（人民幣．下同）７天期逆回購和２９１０億元１４天期逆回購操

作，公開市場今日淨投放２８１０億元。人行本周開啟１４天期逆回購操作，連同７天期逆回購

共放水３０６０億元。

據美媒引述知情人士報道，美國正在考慮對部分中國商品提高關稅，有可能涉及電動車、太

陽能產品和電動汽車電池組。中國外交部批評美方違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球產業

鏈供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義；另外美國商務部公告，預備在明年１月對供應鏈及國防工

業基礎進行評估，主要審視美國企業在採購傳統晶片方面的情況，以確保採購活動不會存在國家

安全隱患，同時要應對不公平競爭。（ｅｙ）

