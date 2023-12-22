《經濟通通訊社２２日專訊》中國多家大型國有銀行啟動一年來的第三輪存款利率下調，滬

深股市今早開市後表現反覆，滬綜指盤中一度逼近穿二千九關口，其後多個工業板塊及保險股拉

漲，Ａ場終見升勢，滬綜指半日升０﹒５％，報２９３３﹒２５點，深成指升０﹒７１％，創業

板指同升０﹒７４％。

下周一至二（２５至２６日）陸股通暫停交易，加上今日冬至，兩市半日成交僅４２３６億

元（人民幣．下同），較上一個交易日（２１日）同時段減少９﹒７％。

全國住房城鄉建設工作會議在北京召開，會議指要堅持房住不炒定位，適應房地產市場供求

關係發生重大變化新形勢；穩定房地產市場，堅持因城施策、一城一策、精準施策，滿足剛性和

改善性住房需求，優化房地產政策，持續抓好保交樓保民生保穩定工作，穩妥處置房企風險，重

拳整治房地產市場秩序；構建房地產發展新模式，建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，

完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期基礎性制度，實施好「三大工程」建設，加快解決

新市民、青年人、農民工住房問題，下力氣建設好房子，在住房領域創造一個新賽道。



＊息差壓力減，內銀未言興奮＊



國有大行啟動一年來第三輪存款利率下調，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行

（滬：６０１９８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、交通銀行（滬：６０１３２８）、建

設銀行（滬：６０１９３９）官網顯示，一年期至五年期人民幣存款利率降幅介乎１０個基點至

２５基點不等。

有分析認為，銀行降定存利率主要可保持息差穩定和利潤合理增長，預計今次存款利率下調

後，將打開政策利率下降空間。惟銀行股表現較為平淡，中國銀行升０﹒８％，農業銀行走高

０﹒６％，交通銀行升０﹒５％，建設銀行升０﹒３％，工商銀行則無升跌。



＊中美軍方高層溝通，軍工股拍掌＊



中國國防部及美國參謀長聯席會議主席辦公室表示，中美軍方高層官員周四（２１日）進行

了通話，中美兩國恢復軍方高層接觸。Ａ場軍工股有異動，新興裝備（深：００２９３３）漲停

，中國海防（滬：６００７６４）升９﹒２％，鋼研高納（深：３０００３４）升９﹒５％，中

航西飛（深：０００７６８）升６﹒４％，中航沈飛（滬：６００７６０）升６﹒４％，航發動

力（滬：６００８９３）走高５﹒２％。（ｅｙ）

