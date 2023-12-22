《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今早開市後表現反覆，滬綜指先是下跌，其後多個工

業板塊及保險股拉漲，Ａ場午收前見升勢，不過正當投資者準備慶祝冬至之際，國家新聞出版署

公布網絡遊戲管理新規草案，擬大幅度收緊遊戲監管，重拳之下遊戲股連帶文娛板塊集體下挫，

拖累Ａ股午後重返跌勢，滬綜指全日收跌０﹒１３％，報２９１９﹒２９點，午後低見

２９０６﹒６４點，逼近穿二千九關口；深市表現更差，深成指跌０﹒３９％，創業板指跌

０﹒３７％。

下周一至二（２５至２６日）陸股通暫停交易，加上今日冬至，不過恐慌情緒推高交投，兩

市全日成交７７９４億元（人民幣．下同），按日增６﹒４％。

回顧全周，Ａ股先是維持疲軟態勢，滬綜指始終無力重返三千關，到了周四（２１日）隨著

外圍回調，滬指更失守二千九，當日盤中創下２０２２年４月以來新低，低見２８８２﹒０２點

，二千九保衛戰打響，盡管迅速收回失地，但直至今日收市仍然在二千九關口徘徊，全周下跌

０﹒９４％，連續五個星期下跌，反映資金對市場前景仍不樂觀。



＊遊戲股寒天遇霹靂，文娛倒一片＊



內地遊戲產業進入寒冬，裁員潮此起彼伏，如今再遭監管重拳整頓。國家新聞出版署就《網

絡遊戲管理辦法》向社會公開徵求意見，規定網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值

等誘導性獎勵，還需要設置用戶充值限額，同時不得向用戶提供網絡遊戲幣兌換法定貨幣的服務

；草案還提到，從事網絡遊戲出版業務所需的必要的技術設備，相關服務器和存儲設備須存放在

中國境內。

資本市場對新規草案毫無防備，消息曝光後立即引發遊戲概念跌浪，紫天科技

（深：３００２８０）跌１７﹒７％，盛天網絡（深：３００４９４）瀉１７﹒５％，冰川網絡

（深：３００５３３）暴跌１７﹒３％，掌趣科技（深：３００３１５）跌１６﹒１％，中文在

線（深：３００３６４）跌１５﹒８％，神州泰岳（深：３００００２）跌１２﹒９％，三七互

娛（深：００２５５５）、中文傳媒（滬：６００３７３）跌停。

遊戲行業與文娛行業息息相關，加上公安部宣布將加強監管網紅大Ｖ，影視傳媒同觸發跌停

潮，橫店影視（滬：６０３１０３）、龍版傳媒（滬：６０５５７７）、上海電影

（滬：６０１５９５）、中原傳媒（深：０００７１９）、天威視訊（深：００２２３８）、內

蒙新華（滬：６０３２３０）等超過１５隻股份跌停。



＊開大會無驚喜，內房股苦瓜臉＊



國有大行啟動一年來第三輪存款利率下調，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行

（滬：６０１９８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、交通銀行（滬：６０１３２８）、建

設銀行（滬：６０１９３９）官網顯示，一年期至五年期人民幣存款利率降幅介乎１０個基點至

２５基點不等。

有分析認為，銀行降定存利率主要可保持息差穩定和利潤合理增長，預計今次存款利率下調

後，將打開政策利率下降空間。惟銀行股表現個別，農業銀行走高０﹒６％，中國銀行升

０﹒３％，交通銀行升０﹒２％，建設銀行無升跌，工商銀行跌０﹒２％。

全國住房城鄉建設工作會議未見樓市維穩新招，新城控股（滬：６０１１５５）跌２％，保

利發展（滬：６０００４８）跌０﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒４％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌０﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３２９﹒４７ ＋０﹒１９

上證綜合指數 ２９１９﹒２９ －０﹒１３ ３２７４﹒９８

上證Ａ股指數 ３０６０﹒６９ －０﹒１３

深證成份指數 ９２４７﹒０８ －０﹒３９ ４５１９﹒４５

深圳創業板指數 １８２７﹒６８ －０﹒３７

上證Ｂ股指數 ２２５﹒１８ ＋０﹒０１ ０﹒６４

深證Ｂ股指數 １０４７﹒９０ ＋０﹒３２ ０﹒５０

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