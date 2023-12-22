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AH股新聞

22/12/2023 10:26

《Ａ股焦點》混合現實概念活躍，中光學漲停

　　《經濟通通訊社２２日專訊》混合現實（ＭＲ）概念股拉升，中光學（深：００２１８９）
漲停，億道信息（深：００１３１４）升５﹒４％，創維數字（深：０００８１０）亦升逾５％
，宏景科技（深：３０１３９６）、華力創通（深：３０００４５）、杰普特
（滬：６８８０２５）及五方光電（深：００２９６２）升幅居前。
　　消息面上，外媒報道指蘋果最近數周在中國全速生產混合頭顯裝置Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ，
目標是明年１月底備貨就緒，趕２月上市。（ｒｙ）

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