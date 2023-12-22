《經濟通通訊社２２日專訊》在昨日（２１日）內媒預告後，中國大型國有銀行啟動一年來

的第三輪存款利率下調，農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）和交通

銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）官網顯示，四家銀行的一年期人民幣存款利率均由之

前的１﹒５５％下調至１﹒４５％，下調１０個基點；二年期存款利率下調２０個基點至

１﹒６５％；三年期存款利率下調２５個基點至１﹒９５％，利率跌穿２％；五年期存款利率下

調２５個基點至２％；三個月和六個月期存款利率均下調１０個基點，分別為１﹒１５％和

１﹒３５％。

在六大行之中，只有建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）和郵儲銀行

（０１６５８）（滬：６０１６５８）的官網未有顯示存款利率下調，預計後續將跟隨下調；而

根據以往規律看，股份制銀行、城農商行等中小銀行亦將跟進調整存款掛牌利率。

官媒引述招聯首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼意見指，今年以來內地銀

行淨息差明顯縮窄，營業收入和利潤增速有所下滑。為保持息差基本穩定和利潤合理增長，增強

服務實體經濟的持續性和高質量發展的穩健性，銀行通過下調存款利率來壓降負債成本，成為一

種必然選擇。（ｅｙ）

