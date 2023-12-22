  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/12/2023 12:11

《汽車新勢力》特斯拉上海新超級工廠啟動，預計年產萬個電池組

　　《經濟通通訊社２２日專訊》特斯拉宣布在上海正式啟動一個新大型工廠項目，預計年產１
萬個Ｍｅｇａｐａｃｋ固定式電池庫，公司今日上午在上海舉行項目的徵地簽字儀式，標誌著項
目正式啟動。（ｅｙ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/12/2023 12:50  【ＦＯＣＵＳ】部委車輪式開會，釋產業樓市信號

其他AH股新聞
More

22/12/2023 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

22/12/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

22/12/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金