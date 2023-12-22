《經濟通通訊社２２日專訊》特斯拉宣布在上海正式啟動一個新大型工廠項目，預計年產１
萬個Ｍｅｇａｐａｃｋ固定式電池庫，公司今日上午在上海舉行項目的徵地簽字儀式，標誌著項
目正式啟動。（ｅｙ）
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22/12/2023 12:11
《汽車新勢力》特斯拉上海新超級工廠啟動，預計年產萬個電池組
《經濟通通訊社２２日專訊》特斯拉宣布在上海正式啟動一個新大型工廠項目，預計年產１
萬個Ｍｅｇａｐａｃｋ固定式電池庫，公司今日上午在上海舉行項目的徵地簽字儀式，標誌著項
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