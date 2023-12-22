《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》引述美國商務部官員透露，美國商務部將開始收集

與中國傳統半導體生產有關的信息，以了解美國公司對中國此類產品的依賴程度。商務部長雷蒙

多則在一份聲明中指出，美方在過去幾年發現中國半導體公司擴大傳統晶片生產，讓美國公司更

加難以競爭，而這種做法令人擔憂，這項調查將「為我們接下來的行動提供信息」。

報道引述美國商務部一名官員指，工業和安全局（ＢＩＳ）將在明年１月對汽車、航空航天

、國防和其他領域的１００多家公司進行調查，了解其如何採購和使用傳統晶片。該官員稱，一

些中國晶片製造商以低價打擊競爭對手，華盛頓希望阻止他們像中國電動汽車和太陽能行業一樣

，在行業內佔據主導地位，而接下來的反擊可能包括關稅和其他貿易工具。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上被問及有關情況時表示，全球產供鏈的形成和

發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果，人為干預將經貿問題工具化、武器化，違反市場經

濟和公平競爭原則，加劇全球產供鏈安全風險，最終受損的是包括美國自己在內的整個世界的利

益。美方應當切實尊重國際經貿規則和市場經濟原則，為中美經貿合作創造良好條件。（ｓｌ）

