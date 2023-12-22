《經濟通通訊社２２日專訊》據《央視新聞》報道，甘肅臨夏州積石山縣６﹒２級地震抗震

救災工作已取得階段性成效，現場排查搜救工作已經結束，經反覆核查確認無失聯人員，工作重

心正全面轉向受災群眾安置和受傷群眾救治。

截至今早８時，甘肅１１７人因地震遇難、７８１人受傷。稍早前，青海海東市發布會通報

，地震已致青海海東３１人遇難、３人失聯。（ｓｌ）

