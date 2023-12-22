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AH股新聞

22/12/2023 17:22

《中國要聞》甘肅地震增至１４８死７８１傷，現場搜救工作結束

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《央視新聞》報道，甘肅臨夏州積石山縣６﹒２級地震抗震
救災工作已取得階段性成效，現場排查搜救工作已經結束，經反覆核查確認無失聯人員，工作重
心正全面轉向受災群眾安置和受傷群眾救治。
　　截至今早８時，甘肅１１７人因地震遇難、７８１人受傷。稍早前，青海海東市發布會通報
，地震已致青海海東３１人遇難、３人失聯。（ｓｌ）

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