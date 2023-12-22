【ＦＯＣＵＳ】中央農村工作會議、全國發展和改革工作會議、全國住房城鄉建設工作會議

、全國工業與資訊化工作會議、經濟金融形勢專家座談會……臨近歲尾，中央各部委本周車輪式

開會布局２０２４年，官方口徑背後，一些信號不可不察。



＊促進農民增收，強調有效投資＊



中國經濟疫後首份成績單「保５」無虞，但明年乃至此後中長期，如何推動高質量發展才是

真考驗。先看被稱作治國理政「頭等大事」的糧食安全，周二至周三召開的中央農村工作會議強

調，確保２０２４年糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上；農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體

系。會議明確，實施農民「增收」促進行動，「精準務實」培育鄉村產業，適應鄉村人口變化趨

勢「優化村莊布局」。

與之呼應，全國發展和改革工作會議提出，把農業轉移人口「市民化」擺到更突出位置。此

外，更好發揮「有效投資」關鍵作用，支持交通基礎建設、能源、農林水利、區域協調發展、社

會事業、現代化產業體系、關鍵核心技術攻關、新型基礎建設、節能減排降碳、災後復原重建及

提升防災減災救災能力、安全能力建置等領域。

跟強調「有效投資」一致，央媽主持的經濟金融形勢專家座談會亦強調信貸「結構優化」，

提高科技創新、民營小微、先進製造、綠色發展等領域的貸款增量和佔比。



＊突破關鍵技術，保障房啟配售＊



較早時召開的中央經濟工作會議將產業政策定為明年經濟任務之首，發改委會議提及的「關

鍵核心技術攻關」，周四（２１日）召開的全國工業與資訊化工作會議更有詳指。包括啟動「智

能網聯汽車」准入和上路通行試點，推進北斗規模應用和「衛星互聯網」發展；打造生物製造、

商業航天、低空經濟等新的增長點；出台未來產業發展行動計劃，瞄準「人形機器人」、「量子

信息」等產業，著力突破關鍵技術、培育重點產品、拓展場景應用。

今次最值留意的是將「人形機器人」、「量子信息」納入產業發展，無獨有偶，特斯拉上周

二（１２日）剛剛發布第二代人形機械人Ｏｐｔｉｍｕｓ，馬斯克甚至誇口此將成為特斯拉未來

的主要營收來源。已運行四輪機器人系統 Ｓｅｑｕｏｉａ的電商巨頭亞馬遜，近日亦宣布與

Ａｇｉｌｉｔｙ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ合作測試人形機器人Ｄｉｇｉｔ。此外，ＩＢＭ月初發布首

台模組化量子計算機Ｑｕａｎｔｕｍ Ｓｙｓｔｅｍ Ｔｗｏ，並計劃在明年底前在美、加、德

、日設置８個量子運算中心。

至於明年樓市政策動向，全國住房城鄉建設工作會議除了強調「房住不炒」，更明言部分城

市個別區域已經出現「供給過剩」，提出充分利用依法收回的已批未建土地、司法處置的住房和

土地等建設籌集配售型保障性住房，避免閒置浪費。此雙刃劍一方面有望減輕房企資金壓力，另

一方面恐分流剛需購買力，尤其是配售價的「保本微利」原則，對明年樓價預期有何影響，值得

留意。

