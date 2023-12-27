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AH股新聞

27/12/2023 14:18

《Ａ股異動》南京熊貓Ａ漲停，現報１２﹒６９元人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》南京熊貓Ａ股（滬：６００７７５）現漲停，報１２﹒６９元
（人民幣．下同），升１０％，最低價１１﹒３２元；成交１﹒２１億股，成交金額１４﹒６４
億元；量比３﹒７倍，換手率１８﹒１％。
　　南京熊貓電子股份Ｈ股（００５５３）升１７﹒１％，報２﹒８８港元，最高價２﹒９港元
，最低價２﹒４６港元；成交２８０５萬股，成交金額７６０２萬港元；主動買沽比率
６４：３６，資金淨主動買入２１８４萬港元。南京熊貓Ａ股較Ｈ股呈３８５％溢價。（ｅｄ）

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