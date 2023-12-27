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AH股新聞

27/12/2023 11:57

《新股上市》康樂衛士擬赴港上市，或成為首家「北＋Ｈ」上市企業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北交所上市企業康樂衛士
（８３３５７５）發布公告，計劃發行境外上市外資股（Ｈ）股並申請在港交所上市，成為今年
北交所、港交所簽署合作諒解備忘錄後，首家預備「北＋Ｈ」兩地上市企業。
　　康樂衛士是一家以基於結構抗原設計為核心技術的生物醫藥企業，主要從事重組蛋白疫苗的
研究、開發和產業化。截至目前，康樂衛士的疫苗產品均處於研發階段，尚無疫苗產品上市銷售
。康樂衛士於今年３月１５日登陸北交所，成為北交所人用疫苗第一股。１１月２４日被納入北
證５０樣本股。
　　根據公告，此次募集資金將用於公司核心產品的臨床試驗及批准、多個臨床前項目的持續臨
床前研發、昆明產業化基地的生產前准備及生產工藝提升、完善商業化網絡建設、國際臨床及本
土化生產、國際市場拓展、運營資金及其他一般公司用途等。
　　公司表示，此次發行上市尚需提交公司股東大會審議，並需取得中證監和香港聯交所等相關
政府機關、監管機構、證券交易所批准、核准或備案，本次發行並上市能否通過審議、備案和審
核程序並最終實施具有重大不確定性。

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