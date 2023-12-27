《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》有媒體報道券商落地「限售股不得融券」

新規，各家券商對客戶約束的情況不一，中證監有關部門負責人就此表示，將強化監管執法，建

立健全穿透式監管的工作機制，對通過多層嵌套、合謀交易、串聯套利等方式違反“限售股不得

融券”等要求的行為從嚴打擊，發現一宗，查處一宗。

１０月１４日，滬深北交易所發布《關於優化融券交易和轉融通證券出借交易相關安排的通

知》，明確「投資者持有上市公司限售股份、戰略配售股份，以及持有以大宗交易方式受讓的大

股東或者特定股東減持股份等有轉讓限制的股份的，在限制期內，投資者及其關聯方不得融券賣

出該上市公司股票」。中證監有關負責人表示，將要求證券公司應當按照穿透原則核查投資者情

況，對投資者的相關交易行為進行前端控制，嚴禁參與違規或為違規提供便利。



＊發現個別券商核查關聯方核查不夠深入＊



新規發布後，監管部門和行業協會通過發布通知、現場檢查、行業培訓等多種方式，督促證

券公司落實新規要求。證券公司通過發布公告、修改合同、簽署承諾書等方式將新規要求告知投

資者，並抓緊完善系統，加強業務管控，在系統改造完成前，安排專人做好交易申報和前端控制

，目前部分公司已上線新系統。整體來看，多數證券公司在落實新規要求上基本到位，但現場檢

查也發現個別證券公司存在關聯方核查不夠深入等問題。

中證監表示，將按照中央金融工作會議要求，全面強化穿透式監管，一方面壓實證券公司責

任，督促證券公司按照「看不清，不展業」的要求，加強對客戶交易行為和交易目的的穿透式管

理，嚴禁參與違規或為違規提供便利，切實提高業務水平。另一方面強化監管執法，建立健全穿

透式監管的工作機制，對通過多層嵌套、合謀交易、串聯套利等方式違反「限售股不得融券」等

要求的行為從嚴打擊，發現一宗，查處一宗，也歡迎各市場參與方共同監督規定執行。

