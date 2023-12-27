《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國外交部宣布，根據《反外國制裁法》

，將對長期搜集涉疆敏感訊息、協助美國進行非法制裁的美國情報數據公司卡隆

（Ｋｈａｒｏｎ），卡隆公司調查主任徐猛（Ｅｄｍｕｎｄ Ｘｕ）、前美國高等國防研究中心

研究員尼科爾．莫格雷特（Ｎｉｃｏｌｅ Ｍｏｒｇｒｅｔ）等２人採取反制措施，禁止他們入

境中國，包括港澳地區，凍結他們在華資產和禁止中國公民和機構與他們進行有關交易、合作等

活動。

美國政府本月初就新疆人權問題制裁兩名中國官員和三間中國企業。兩名被制裁官員分別是

新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪、中央新疆工作協調小組辦公室

副主任胡聯合。三間中企包括中糧糖業 （滬：６００７３７）、四川經緯達科技集團有限公司

、安徽新雅新材料有限公司。



＊敦促美方停止對中國的污衊抹黑＊



外交部發言人毛寧表示，我們再次敦促美方停止對中國的污衊抹黑，撤銷對中方官員和企業

的非法單邊制裁，停止實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」等錯誤法案。如果美方一意孤行，中

方必將奉陪到底。

