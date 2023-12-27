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AH股新聞

27/12/2023 09:22

《駐京專電》李強出席瀾湄領導人會議，提出強力打擊網賭電詐等罪

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李強２５日下午在中南海紫光
閣以視頻方式出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議。李強表示，瀾湄合作啟動７年來，六
國始終平等相待、真誠互助，構築了共同安全的堅強護盾，要持之以恆推進這一共同事業。李強
提出，推動跨境經貿、產能、農業等合作項目提質升級，強力打擊網賭電詐等犯罪行為。
　
＊中方將設立瀾湄合作共同發展專項貸款，支持各國重點項目＊
　
　　李強就加強瀾湄合作提出四點建議：一是深化融通發展，堅持開放合作，共同規劃實施好瀾
湄區域互聯互通戰略項目，推動跨境經貿、產能、農業等合作項目提質升級，維護產業鏈供應鏈
安全穩定，加強智能製造和大數據合作。中方將設立瀾湄合作共同發展專項貸款，支持各國重點
項目。二是推進綠色合作，充分尊重各國合理開發利用水資源的正當權益，照顧彼此關切。三是
加強安全治理，統籌共同、綜合、合作、可持續安全，深入推進「平安瀾湄行動」，強力打擊網
賭電詐等犯罪行為。四是深化人文交流，中方支持舉辦瀾湄國家青年企業家論壇，願同各方培育
智庫、地方等合作新亮點。
　　李強和緬甸領導人敏昂萊共同主持會議，柬埔寨首相洪瑪奈、老撾總理宋賽、泰國總理賽塔
及越南總理范明政出席。與會領導人表示，六國要共享機遇、共迎挑戰，加強互聯互通、數字經
濟、綠色發展、水資源、旅遊、人文及打擊網絡電詐等領域合作，打造瀾湄國家命運共同體。
　
　
　

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