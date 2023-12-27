《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中共中央在人民大會堂舉行座談會，紀念

毛澤東誕辰１３０周年。國家主席習近平在座談會發表講話稱，毛澤東是中國社會主義現代化建

設事業的偉大奠基者，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是全黨全國各族人民

在新時代新征程的中心任務，亦是毛澤東等老一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊

嚴歷史責任。

習近近平在座談會前率領其餘６名政治局常委，以及國家副主席韓正到毛主席紀念堂，向毛

澤東像三鞠躬，並瞻仰毛澤東遺容。



＊支持港澳發展經濟、改善民生、破解深層次矛盾＊



習近平指出，改革開放是決定中國式現代化成敗的關鍵一招，必須進一步全面深化改革開放

，不斷解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力。堅決破除一切制約中國式現代化順利推進

的體制機制障礙。

他指，中國式現代化需要全體中華兒女和衷共濟、共襄盛舉，要全面準確、堅定不移貫徹一

國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，愛

國者治港、愛國者治澳原則，堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一。支持港澳發展

經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局。

習近平又表示，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，亦必

然統一。要堅持一個中國原則及九二共識，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，

堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

