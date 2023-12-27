《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家金監總局股份行與城商行監管司發表

文章稱，推動股份制銀行進一步完善差異化發展定位，鼓勵探索具有中國特色的現代商業銀行治

理制度，突出經營特色和競爭優勢，在金融體系內發揮更加積極、正面的作用。支持具備能力的

股份制銀行在守住安全底線的前提下，參與金融高水平對外開放，加大對共建「一帶一路」的金

融支持力度。

文章並稱，督促城商行和民營銀行聚焦主責主業，推動城商行和民營銀行堅守市場定位，立

足本地開展特色化經營；支持地方黨委政府穩妥推動城商行兼併重組，優化區域金融供給，嚴格

規範城商行跨區域經營。

值得關注的是，金監總局此次鼓勵股份行參與對外開放並加大「一帶一路」金融支持。此前

「一帶一路」金融支持的主力軍為政策性銀行、國有大行。對於地方法人銀行，金監總局文章重

申嚴格規範跨區域經營。文章還提到，要堅持「長牙帶刺」，持續提升監管的前瞻性、精準性、

有效性和協同性。



＊針對股權代持等突出問題，研究制定針對性監管制度＊



一是補齊制度短板，嚴格准入標準和監管要求，針對股權代持、違規關聯交易、利益輸送、

績效考核不科學不審慎、合作機構管理不規範等突出問題，研究制定針對性監管制度，堵塞監管

漏洞；二是強化精準分析，分類分機構開展風險畫像，捕捉每一類、每一家機構的突出問題，對

重點業務和重點風險開展針對性的分析和預警，確保監管工作心中有數、有的放矢；三是狠抓問

題整改，建立問題整改早期干預機制，對落實監管要求不到位、整改問責不力、屢查屢犯的機構

和人員，果斷採取監管強制措施；四是加大執法力度，加強股東股權穿透式監管，依法清退問題

股東，推動完善銀行公司治理，加強合規監管和行為監管，對潛在風險較高、違規問題突出、信

訪舉報集中的業務領域加大整治力度，加強對董事、高管，以及關鍵崗位人員的准入和持續監管

，堅決懲治違法犯罪和腐敗行為，嚴防「帶病運行」；五是強化協同聯動，做實政策協同、監管

協同、央地協同，實現同責共擔、同題共答、同向發力。

