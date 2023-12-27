《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國新辦舉行國務院政策例行吹風會，介紹

加快建設全國統一大市場工作進展情況。國家發改委副主任李春臨在會上表示，總體來看，加快

建設全國統一大市場對暢通國內大循環、激發市場活力、鞏固經濟回升向好基礎發揮了積極作用

。接下來，在完善市場准入制度體系等方面將有一系列舉措出台。包括研究完善市場准入制度的

頂層設計，推動構建開放透明、規範有序、平等競爭、權責清晰、監管有力的市場准入制度新體

系；持續推進新業態新領域准入放寬；研究制定全國統一大市場建設標準指引等。



＊市監總局：系統構建包括提醒敦促函、約談通知書等監管執法工具箱＊



就加強濫用行政權力排除和限制競爭的執法方面，市場監管總局競爭政策協調司負責人趙春

雷表示，將圍繞加大執法力度、強化監管權威、提升制度效能持續發力，不斷加強和改進濫用行

政權力排除限制競爭執法，積極為經營主體營造公平競爭的制度環境。將持續加強重點領域監管

執法和典型案件的公開曝光。不斷豐富和完善監管執法手段。系統構建包括提醒敦促函、約談通

知書、議案調查通知書、針對經營主體的行政處罰決定書、適用於行政機關的行政建議書在內的

監管執法工具箱，市場監管總局將根據案件的不同情形和查處階段統籌採取提醒敦促、立案調查

、執法約談、行政建議等方式，不斷增強監管執法的及時性、有效性和權威性。

