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AH股新聞

27/12/2023 18:06

復旦張江：鹽酸氨酮戊酸口服溶液用粉末臨床試驗申請獲受理

　　《經濟通通訊社２７日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，附屬公
司泰州復旦張江收到國家藥監局核准簽發的《受理通知書》，鹽酸氨酮戊酸口服溶液用粉末用於
高級別腦膠質瘤　（ＷＨＯ分級ＩＩＩ－ＩＶ級）術中可視化的驗證性臨床試驗申請獲得受理。
　　公司指，是次向國家藥監局註冊申請事項為該藥物針對高級別腦膠質瘤術中熒光可視化的驗
證性臨床試驗申請。（ｈｐ）

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