《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布

，今年１１月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分

別為４６﹒８萬元（人民幣．下同）、１９８﹒８萬元、１５９﹒２萬元及１８５萬元，而總計

路費收入分別為１４０３﹒２萬元、５９６２﹒６萬元、４７７６﹒２萬元及５５４８﹒７萬元

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