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27/12/2023 18:38

《國企紅籌》深高速１１月梅觀高速路費收入約１４０３萬元人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年１１月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分
別為４６﹒８萬元（人民幣．下同）、１９８﹒８萬元、１５９﹒２萬元及１８５萬元，而總計
路費收入分別為１４０３﹒２萬元、５９６２﹒６萬元、４７７６﹒２萬元及５５４８﹒７萬元
。（ｋｋ）
　
　
　

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