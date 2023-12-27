港股今年僅餘３個交易日，走勢大局已定，在環球央行連番加息及內地經濟復甦步伐未如理

想下，恒指今年表現較標青的多為高息防守股。隨著美國聯儲局明年大有機會啟動減息，投資界

認為這批強勢股仍有可為，不妨繼續跟進。

在８２隻恒指成分股中，本年迄今仍錄得雙位數升幅的股份有１７，當中１２隻為息率高於

４厘的股份，涵蓋能源股、公用股和銀行股等，其中中移動（００９４１）、滙豐

（００００５）、中海油（００８８３）及中石油（００８５７）年內計及股息的總回報，介乎

２７﹒８％至４９﹒２％，顯示相關股份仍有資金青睞。



＊中港股估值便宜，Ｈ股吸引力勝Ａ股＊



摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，近期定期存款利率開始下調，令高息股的

吸引力相對增加，會繼續有資金吸納相關股份。他又指中港股市估值確實便宜，在ＡＨ股中，自

己會傾向選擇Ｈ股，因港股市場受外圍因素影響較多，隨著美聯儲局明年開始減息，認為１月份

甚至整個第一季，可以繼續看好股票前景，如中國經濟能夠維持４﹒５％至５％增長，對Ｈ股也

不會太悲觀。

其他板塊方面，他認為內地消費增長會保持穩定，大眾消費例如餐飲、衣履甚至出遊等，仍

會繼續有可觀增長，惟消費習慣已有所改變，消費者會格價，部分行業競爭可能會轉趨劇烈，例

如現時正開始價格戰的電動車板塊，明年盈利前景或會出現障礙。他又認為投資者可提升投資組

合中股票配置，建議股債比例各佔一半。

中泰國際策略分析師顏招駿指，能源企業資本開支降低，派息比例將大幅提高，料板塊會由

周期股步向價值股；電訊股的高現金流特點可為股份建構防守性，派息比例同樣有望提升。因此

明年將繼續對防守性較佳的高息板塊，如能源、電訊和公用事業等看高一線。



＊北水持股佔市值１４﹒４％，抵外資沽壓＊



對於大市走向，他提到，港股通持股市值佔比已由２０２０年的８﹒８％大幅上升至

２０２３年１１月的１４﹒４％，局部抵銷外資減持的沽壓。他預期港股將持續吸引內資南下，

若後續減免港股通的股息稅，勢必增加北水流入的速度及力度。

霸菱中港股票投資總監方偉昌稱，港股已錄得顯著下跌，加上近期臨近年結沽貨，年初需要

補倉下，大市短期出現反彈不足為奇，但此刻仍未有明顯向上趨勢。然而，由於內地基本面或到

明年下半年才具支持，故預期港股上半年或跑贏Ａ股。

他表示，中資股盈利有調整壓力，部分公司可能要作撥備，故看淡相關股份前景。另外，上

市互聯網公司的收入甚至不及未上市的字節跳動，盈利前景可能需要下調。他同時提到，旗下組

合近期減持消費股，因為內地消費信心偏低，惟看好外銷相關股，故加倉出口相關的科技電子板

塊。《香港經濟日報》

