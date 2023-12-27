《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央舉行紀念毛澤東同志誕辰１３０周年座談會

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中共中央２６日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東同志誕辰１３０周年。中共中央總書

記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。他強調，對毛澤東同志的最好紀念，就是把

他開創的事業繼續推向前進。



夯實穩的基礎 增強進的動力

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前１１月，人民幣貸款增加２１﹒５８萬億元（人民幣．下同），增量超去年全年；交通固定資

產投資３﹒６萬億元，運輸服務保障能力不斷加強；進出口總值３７﹒９６萬億元，與去年同期

持平……一組組數據折射出中國經濟穩的基礎不斷夯實，進的動力不斷增強。



國資委：推動國有資本「三個集中」

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１２月２５日至２６日，國務院國資委召開中央企業負責人會議，總結２０２３年國資央企工作

，研究部署２０２４年重點任務。國務院國資委黨委書記、主任張玉卓表示，要深入實施國有企

業改革深化提升行動，著力提高中央企業創新能力和價值創造能力，推動國有資本「三個集中」

，加快建設現代化產業體系、實現高質量發展，更好發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用。





《上海證券報》



紀念毛澤東同志誕辰１３０周年座談會 習近平發表重要講話強調

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習近平發表重要講話強調，把毛澤東同志開創的事業繼續推向前進，以中國式現代化全面推進強

國建設、民族復興偉業。李強趙樂際王滬寧丁薛祥李希韓正出席，蔡奇主持。



資本市場併購新趨勢：「鏈主型」企業主導高質量產業整合

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２０２３年，全面註冊制正式落地，上市公司群體進入以信息披露為核心的新階段。在內外多種

因素持續發酵中，５０００多家上市公司經營有進有退，行業起伏各異，當此之時，Ａ股市場出

現了「鏈主型」企業產業併購的新趨勢，曾盛極一時的資本玩家「買殼」式微。



多地披露２０２４年地方債發行計劃

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為了穩經濟促投資，多地已開始準備新一年發債工作。據中國債券信息網數據，近日河北、山西

、海南、江蘇等地陸續披露２０２４年一季度地方政府債券發行計劃，預計發債規模超過

２２００億元。





《證券時報》



中共中央舉行紀念毛澤東同志誕辰１３０周年座談會

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中共中央２６日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東同志誕辰１３０周年。中共中央總書

記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。他強調，對毛澤東同志的最好紀念，就是把

他開創的事業繼續推向前進。



中國證券集體訴訟和解第一案生效

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１２月２６日，上海金融法院審理的投資者訴科創板上市公司澤達易盛（天津）科技股份有限公

司及其實控人、高管、中介機構等１２名被告證券虛假陳述責任糾紛案以調解方式審結。中證中

小投資者服務中心有限責任公司代表７１９５名適格投資者獲２﹒８億餘元全額賠償。該案是全

國首例涉科創板上市公司特別代表人訴訟，也是中國證券集體訴訟和解第一案。



澤達易盛案訴訟和解 示範震懾意義深遠

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備受關注的澤達易盛案在２０２３年年底以調解方式審結，７１９５名投資者獲２﹒８億餘元全

額賠償。作為首例涉科創板上市公司特別代表人訴訟和中國證券集體訴訟和解第一案，該案在我

國證券民事訴訟史上具有裏程碑意義。（ｒｙ）

