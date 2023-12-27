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AH股新聞

27/12/2023 17:05

《神州經脈》工業利潤大增，證監重申限售股不融券，淘寶可僅退款

　　《神州經脈》１１月工業企業利潤同比大增２９﹒５％，重回雙位數增長，加上聖誕假期後
，陸股通重返，滬深股市今早（２７日）小幅高開後，震盪上揚，滬綜指全日收升０﹒５４％，
報２９１４﹒６１點，深成指升０﹒３８％，創業板指升０﹒０７％。
　　新年將至，人行加大流動性投入，在周一放水２８７０億元（人民幣．下同）、在周二放水
３４９０億元更創兩個月以來最大規模，今日再淨投放２８７０億，三個交易日放水９０５０億
元。滬深兩市全日成交６３６８億元，按日增４％。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早繼續承壓，一度跌破７﹒１５，午後跌幅收窄，收
報７﹒１４３７，較上個交易日４時３０分收盤價小升８點子，全日在７﹒１４２０至
７﹒１５０５之間波動。
　　今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１００２，較上個交易日跌３７點子，較市場預測偏離近
４００點，而昨日為偏離近３５０點。上個交易日報７﹒０９６５。
　
＊今日新聞精選＊
　
１﹒　國家統計局公布，１１月，規模以上工業企業實現利潤同比增長２９﹒５％，增幅較１０
月大幅擴大２６﹒８個百分點，重回雙位數增長，並連續四個月正增長。首１１月，全國規模以
上工業企業實現利潤總額６９８２２﹒８億元，同比下降４﹒４％，降幅比１－１０月收窄
３﹒４個百分點，降幅延續３月以來逐月收窄走勢。首１１月私營企業利潤增長１﹒６％，今年
以來首次由降轉增。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指出，隨著宏觀政策效應持續顯現
，國內需求逐步恢復，１１月工業生產加快回升，工業企業效益持續改善。
　
２﹒　教育部辦公廳等４部門聯合發布通知，對義務教育課後服務進行進一步規範，提出５個嚴
禁，包括嚴禁隨意擴大範圍、嚴禁強制學生參加、嚴禁增加學生課業負擔、嚴禁以課後服務名義
亂收費，以及嚴禁不符合條件的機構和人員進校提供課後服務。《通知》明確，各地要對區域內
課後服務實施情況進行全面排查，調整完善相關政策措施，並於２０２４年春季學期起正式實施

　
３﹒　據內媒報道，淘寶近日變更《淘寶平台爭議處理規則》，支持「不退貨僅退款」，並已於
１２月２６日生效。外界對此解讀為跟隨拼多多「不退貨僅退款」的做法以拉攏消費者。不過淘
寶並非一味模仿拼多多，而是在「僅退款」的基礎上設有一定的機制，會結合商品質量信息和消
費者誠信模型，判定商品質量存在問題不適宜退貨，對高信用度用戶支持快速退款；對一些爭議
較大的僅退款操作，淘寶還提供商家快捷申訴通道，可對不合理的快速退款申請提出申訴。
　
４﹒　有媒體報道券商落地「限售股不得融券」新規，各家券商對客戶約束的情況不一，中證監
有關部門負責人就此表示，將強化監管執法，建立健全穿透式監管的工作機制，對通過多層嵌套
、合謀交易、串聯套利等方式違反「限售股不得融券」等要求的行為從嚴打擊，發現一宗，查處
一宗。
　
５﹒　工信部昨發布減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，其中，兩款小米牌純電動轎車在列
。小米集團創始人、董事長雷軍日前宣布將於２８日舉行小米汽車技術發布會，而對於小米汽車
上市時間，雷軍稱目前小米ＳＵ７正在試產爬坡階段，正式上市還需要幾個月時間；定價方面則
未有最終決定，但他透露「確實有點貴，但請相信，我們做的是『有理由的貴』，在體驗上一定
會超過大家預期」。
　
６﹒　內地於上周五（２２日）公布網絡遊戲監管新規引發資本市場重創後，中國國家新聞出版
署迅即公布１２月國產網絡遊戲審批訊息，共計１０５款新遊戲獲批，其中包括騰訊的「逆戰：
未來」、網易的「螢火突擊」、愷英網絡的「三國：天下歸心」等。內媒則引述中國音數協遊戲
工委稱，工委和廣大遊戲企業「深受鼓舞」，讚揚當局此舉有力展示主管部門積極支持網絡遊戲
發展的鮮明態度。
　
７﹒　民航出行服務平台航旅縱橫大數據顯示，元旦假期期間（１２月３０日至１月１日），國
內航線計劃執行航班量約３﹒８萬班次；國際及地區航線計劃執行航班量超過５８００班次。截
至１２月２６日，元旦假期國內機票預訂量超過２７０萬，比去年同期增長約１﹒６倍；國內航
司出入境機票預訂量超過４０萬。元旦假期國內熱門目的地為北京、上海、成都、深圳、廣州等

　
８﹒　國務院任命陸磊為人民銀行副行長，免去劉國強的副行長職務。這是中國政府自今年７月
以來第三度、本月以來第二度任命人民銀行高級官員。根據人行官網的「行領導」欄目，陸磊排
在第五，至於同在本月獲任命的朱鶴新則排在首位，朱同時是國家外匯管理局黨組書記兼局長。
陸磊現年５３歲，長期在人行系統任職，曾擔任國家外匯管理局副局長、人行金融穩定局局長、
人行研究局局長等。（ｓｌ）

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