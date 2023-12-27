《神州經脈》１１月工業企業利潤同比大增２９﹒５％，重回雙位數增長，加上聖誕假期後

，陸股通重返，滬深股市今早（２７日）小幅高開後，震盪上揚，滬綜指全日收升０﹒５４％，

報２９１４﹒６１點，深成指升０﹒３８％，創業板指升０﹒０７％。

新年將至，人行加大流動性投入，在周一放水２８７０億元（人民幣．下同）、在周二放水

３４９０億元更創兩個月以來最大規模，今日再淨投放２８７０億，三個交易日放水９０５０億

元。滬深兩市全日成交６３６８億元，按日增４％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早繼續承壓，一度跌破７﹒１５，午後跌幅收窄，收

報７﹒１４３７，較上個交易日４時３０分收盤價小升８點子，全日在７﹒１４２０至

７﹒１５０５之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１００２，較上個交易日跌３７點子，較市場預測偏離近

４００點，而昨日為偏離近３５０點。上個交易日報７﹒０９６５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１１月，規模以上工業企業實現利潤同比增長２９﹒５％，增幅較１０

月大幅擴大２６﹒８個百分點，重回雙位數增長，並連續四個月正增長。首１１月，全國規模以

上工業企業實現利潤總額６９８２２﹒８億元，同比下降４﹒４％，降幅比１－１０月收窄

３﹒４個百分點，降幅延續３月以來逐月收窄走勢。首１１月私營企業利潤增長１﹒６％，今年

以來首次由降轉增。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指出，隨著宏觀政策效應持續顯現

，國內需求逐步恢復，１１月工業生產加快回升，工業企業效益持續改善。



２﹒ 教育部辦公廳等４部門聯合發布通知，對義務教育課後服務進行進一步規範，提出５個嚴

禁，包括嚴禁隨意擴大範圍、嚴禁強制學生參加、嚴禁增加學生課業負擔、嚴禁以課後服務名義

亂收費，以及嚴禁不符合條件的機構和人員進校提供課後服務。《通知》明確，各地要對區域內

課後服務實施情況進行全面排查，調整完善相關政策措施，並於２０２４年春季學期起正式實施

。



３﹒ 據內媒報道，淘寶近日變更《淘寶平台爭議處理規則》，支持「不退貨僅退款」，並已於

１２月２６日生效。外界對此解讀為跟隨拼多多「不退貨僅退款」的做法以拉攏消費者。不過淘

寶並非一味模仿拼多多，而是在「僅退款」的基礎上設有一定的機制，會結合商品質量信息和消

費者誠信模型，判定商品質量存在問題不適宜退貨，對高信用度用戶支持快速退款；對一些爭議

較大的僅退款操作，淘寶還提供商家快捷申訴通道，可對不合理的快速退款申請提出申訴。



４﹒ 有媒體報道券商落地「限售股不得融券」新規，各家券商對客戶約束的情況不一，中證監

有關部門負責人就此表示，將強化監管執法，建立健全穿透式監管的工作機制，對通過多層嵌套

、合謀交易、串聯套利等方式違反「限售股不得融券」等要求的行為從嚴打擊，發現一宗，查處

一宗。



５﹒ 工信部昨發布減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，其中，兩款小米牌純電動轎車在列

。小米集團創始人、董事長雷軍日前宣布將於２８日舉行小米汽車技術發布會，而對於小米汽車

上市時間，雷軍稱目前小米ＳＵ７正在試產爬坡階段，正式上市還需要幾個月時間；定價方面則

未有最終決定，但他透露「確實有點貴，但請相信，我們做的是『有理由的貴』，在體驗上一定

會超過大家預期」。



６﹒ 內地於上周五（２２日）公布網絡遊戲監管新規引發資本市場重創後，中國國家新聞出版

署迅即公布１２月國產網絡遊戲審批訊息，共計１０５款新遊戲獲批，其中包括騰訊的「逆戰：

未來」、網易的「螢火突擊」、愷英網絡的「三國：天下歸心」等。內媒則引述中國音數協遊戲

工委稱，工委和廣大遊戲企業「深受鼓舞」，讚揚當局此舉有力展示主管部門積極支持網絡遊戲

發展的鮮明態度。



７﹒ 民航出行服務平台航旅縱橫大數據顯示，元旦假期期間（１２月３０日至１月１日），國

內航線計劃執行航班量約３﹒８萬班次；國際及地區航線計劃執行航班量超過５８００班次。截

至１２月２６日，元旦假期國內機票預訂量超過２７０萬，比去年同期增長約１﹒６倍；國內航

司出入境機票預訂量超過４０萬。元旦假期國內熱門目的地為北京、上海、成都、深圳、廣州等

。



８﹒ 國務院任命陸磊為人民銀行副行長，免去劉國強的副行長職務。這是中國政府自今年７月

以來第三度、本月以來第二度任命人民銀行高級官員。根據人行官網的「行領導」欄目，陸磊排

在第五，至於同在本月獲任命的朱鶴新則排在首位，朱同時是國家外匯管理局黨組書記兼局長。

陸磊現年５３歲，長期在人行系統任職，曾擔任國家外匯管理局副局長、人行金融穩定局局長、

人行研究局局長等。（ｓｌ）

