《鍾之日記》１２月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地需求逐步恢復，工業生產加快回升，１１月工業企業利潤同比大增２９﹒５％，增速較

１０月加快２６﹒８個百分點，重回雙位數增長。不過，首１１月工業利潤同比仍下降４﹒４％

，降幅延續３月以來逐月收窄走勢，首１１月私營企業利潤增長１﹒６％，是今年以來首次由降

轉增。

數據回暖，加上聖誕假期後，陸股通重返，滬深股市今早小幅高開後，震盪上揚，滬綜指全

日收升０﹒５４％，報２９１４﹒６１點，深成指升０﹒３８％，創業板指升０﹒０７％。

新年將至，人行加大流動性投入，在周一放水２８７０億元人民幣、在周二放水３４９０億

元人民幣更創兩個月以來最大規模，今日再淨投放２８７０億人民幣，三個交易日放水９０５０

億元人民幣。滬深兩市全日成交６３６８億元人民幣，按日增４％。



＊港股強漲成交近破千＊



美股延續聖誕節前行情，周二（２６日）全線上漲，恒指結束假期高開２２１點，開市後升

幅隨即收窄，曾僅升９８點，見１６４３９點全日低。但在內地數據造好Ａ股倒升帶動下，港股

轉勢向上，半日升２４９點，午後再有突破，全日收市升２８４點或１﹒７４％，報１６６２４

，主板成交逾９９２億元。



＊遊戲股節後反彈，網易漲１２％＊



內地冬至日（２２日）公布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，限制遊戲過度使用

和高額消費，不得設置每日登錄、首次充值等誘導性獎勵，招招打中產業命門，重創遊戲股。不

過，國家新聞出版署隨即公布了１２月的進口遊戲審批信息和國產遊戲審批信息，共１４５款遊

戲獲批，其中包括騰訊（００７００）的「逆戰：未來」、網易（０９９９９）的「螢火突擊」

等。國產遊戲單次審批數量首次突破百款，明顯擺出安撫市場的姿態。

多家機構均建議投資者冷靜，關注政策最終落地力度。券商也認為市場上周恐慌式減持遊戲

股是反應過度。富瑞以４原因解釋為何認為騰訊調整過度，首先今次修例並非全面整頓；第二、

市場高估修例對遊戲收入影響；第三、諮詢文件有微調空間；最後富瑞認為管理辦法重點是改善

質素。騰訊不少遊戲如《王者榮耀》、《英雄聯盟》都是依靠優質內容、互動而擁有大量玩家，

而非靠「誘導性獎勵」。

另一券商摩通認為，網絡遊戲管理辦法內容的確不利遊戲變現能力，但影響不大，因最受草

案影響的是集中於依賴少數「重課」玩家的遊戲營運商，而騰訊和網易遊戲質素普遍較高。

港股遊戲股今日聖誕假期後復市，普遍大反彈，網易收升約１２％，騰訊亦升４％，中手游

（００３０２）升３﹒４％。



＊比亞迪銷量或領先全球，股價先升１％＊



雖然股神巴菲特已經在逐步減持比亞迪（０１２１１），但是比亞迪的資本神話可能還沒結

束。外電引述對沖基金Ｓｎｏｗ Ｂｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ中國業務主管Ｂｒｉｄｇｅｔ

ＭｃＣａｒｔｈｙ意見指，比亞迪以超出外界想象的速度進行創新迭代，令同行不得不競相追趕

，預計比亞迪很可能本季超越特斯拉，成為全球電動車銷量最大的新「領頭羊」。比亞迪全日價

升１﹒３％，報２０５﹒２元。

儘管電動汽車銷量桂冠可能易主，但是比亞迪主打低價策略，銷量較高也是平常不過，比亞

迪和特斯拉客戶群並不重疊，兩者之間的競爭關係不強，加上特斯拉在收入、利潤和市值等關鍵

指標上仍優於比亞迪，在歐美死守嚴防中國汽車產業衝擊的大環境下，比亞迪要稱霸電動車市場

還有一段距離要走。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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