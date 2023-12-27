《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》教育部辦公廳等４部門聯合發布通知，對

義務教育課後服務進行進一步規範，提出５個嚴禁，包括嚴禁隨意擴大範圍、嚴禁強制學生參加

、嚴禁增加學生課業負擔、嚴禁以課後服務名義亂收費，以及嚴禁不符合條件的機構和人員進校

提供課後服務。



＊服務性收費和代收費項目清單應報省級政府審定後執行＊



《通知》明確，各地要對區域內課後服務實施情況進行全面排查，調整完善相關政策措施，

並於２０２４年春季學期起正式實施。要全面規範義務教育階段服務性收費和代收費項目，包括

課後服務收費在內的服務性收費和代收費項目清單應重新報省級政府審定後執行。要加強課後服

務經費保障，採取財政補貼、服務性收費或代收費等方式，確保經費籌措到位。

教育部基礎教育司負責人稱，「雙減」實施兩年多來，課後服務工作取得積極進展。但在實

施過程中，有的地方和學校也出現了一些不規範的行為，個別地方和學校隨意擴大課後服務範圍

，以課後服務名義亂收費，增加了家庭教育負擔。下一步，在規範課後服務工作的同時，錨定「

雙減」目標，不斷完善課後服務體系，強化課後服務育人功能，提高課後服務質量，滿足學生多

樣化學習需求。

