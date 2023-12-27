《經濟通通訊社２７日專訊》外交部發言人毛寧主持２６日例行記者會上，有記者提問指，

美國總統拜登１２月２２日將《２０２４財年國防授權法案》簽署成法，該案包含涉華消極條款

，請問中方有何評論？

毛寧表示，美方執意通過並簽署包含涉華消極內容的２０２４財年國防授權法案，中方對此

表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

該法案干涉中國內政，鼓噪美對台軍事支持，違反一個中國原則和中美三個聯合公報。中方

敦促美方切實將美領導人不支持「台獨」的承諾落到實處，停止操弄台灣問題，停止危害台海和

平穩定。

毛寧指出，該法案渲染中國威脅，打壓中國企業，限制中美正常經貿往來和人文交流，不符

合任何一方利益。美方應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，為中美經貿等各領域合作創造良好環境

。我們敦促美方同中方相向而行，落實好中美元首舊金山會晤達成的重要成果和共識，不得實施

上述法案涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發

展利益。

據悉，拜登早前簽署的《國防授權法》（ＮＤＡＡ），內容包括強化美國在印太地區的軍事

部署，應對中國擴張，更將中國，包括香港和澳門列為「海外敵對勢力」。（ｒｙ）

