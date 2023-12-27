《經濟通通訊社２７日專訊》１２月２６日下午，華為召開問界Ｍ９及冬季全場景新品發布

會，發布了全景智慧旗艦ＳＵＶ問界Ｍ９，華為ｎｏｖａ１２系列、首款耳夾耳機

ＦｒｅｅＣｌｉｐ及多款智能產品。發布會上，問界Ｍ９正式上市，售價４６﹒９８萬元（人民

幣．下同）起，將於明年２月２６日開啟規模交付。

華為智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東將問界Ｍ９稱為「馬路上能看到的最強大ＳＵＶ」

，目前預訂量已突破５﹒４萬輛。



＊預訂量逾５﹒４萬輛，２月２６日開啟規模交付＊



據余承東介紹，問界Ｍ９基於全新豪華Ｄ級平台打造，擁３﹒１米長純平側窗，實現了同級

最優的０﹒２６４Ｃｄ風阻。Ｍ９純電版搭載８００Ｖ高壓碳化硅平台，增程版搭載純電驅增程

平台４﹒０，分別帶來４﹒３秒和４﹒９秒的百公里加速成績。

此外，Ｍ９增程版５２度電池版本ＣＬＴＣ工況下綜合續航達到１４０２公里，純電續航

２７５公里；純電版搭載華為「巨鯨」８００Ｖ高壓碳化硅平台，充電５分鐘續航１５０公里，

ＣＬＴＣ綜合續航６３０公里。

價格方面，Ｍ９增程Ｍａｘ版４６﹒９８萬元、純電Ｍａｘ版５０﹒９８萬元、增程

Ｕｌｔｒａ版５２﹒９８萬元、純電Ｕｌｔｒａ版５６﹒９８萬元。（ｒｙ）

