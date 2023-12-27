《經濟通通訊社２７日專訊》近日，最高檢、國家外匯管理局聯合發布８件懲治涉外匯違法

犯罪典型案例。最高檢第四檢察廳負責人表示，案例主要針對跨境對敲型非法買賣外匯案件。跨

境對敲型非法買賣外匯是當前非法買賣外匯的典型表現之一，此類案件中，人民幣和外幣一般不

進行物理上的跨境流轉，表面上看資金在境內外單向循環，實質上屬於變相買賣外匯行為，擾亂

了外匯市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪。針對典型案例中出現利用虛擬貨幣為媒介開展

非法買賣外匯的案件，該負責人強調，在中國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相

關業務活動屬於非法金融活動。

該負責人介紹，當前外匯違法犯罪呈現新的趨勢和特點：一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下

錢莊非法買賣外匯更多採取跨境對敲模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循

環，有意逃避監管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、ＰＯＳ機、網絡支付等支付結算

工具便捷、高效，不法分子在全國範圍內多銀行、多層帳戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣

等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。三是非法信息發布傳播「社交媒體化」。社交網絡

、直播平台充斥大量信息，境外網站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯

絡發布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵後，在極短時間內更換網址捲土重來

。

該負責人指出，當前愈來愈多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施，應予依法懲

治。此次最高檢選取了浙江、上海兩個涉虛擬貨幣非法買賣外匯案件，為辦理此類案件提供引導

取證及證據審查指引。同時，檢察機關在辦案時要充分運用檢察技術輔助辦案機制，彌補在信息

技術等方面知識短板，提升辦案專業化水平。（ｒｙ）





