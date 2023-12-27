《經濟通通訊社２７日專訊》民航出行服務平台航旅縱橫大數據顯示，元旦假期期間（１２

月３０日至１月１日），國內航線計劃執行航班量約３﹒８萬班次；國際及地區航線計劃執行航

班量超過５８００班次。截至１２月２６日，元旦假期國內機票預訂量超過２７０萬，比去年同

期增長約１﹒６倍；國內航司出入境機票預訂量超過４０萬。元旦假期國內熱門目的地為北京、

上海、成都、深圳、廣州等。

上周，據該平台統計，元旦假期國內機票均價（不含稅）約為７０７元人民幣，出入境機票

均價（不含稅）約為１８２３元人民幣。（ｒｙ）

