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AH股新聞

27/12/2023 16:08

《中國要聞》元旦假期國內機票預訂量超２７０萬，同比增１﹒６倍

　　《經濟通通訊社２７日專訊》民航出行服務平台航旅縱橫大數據顯示，元旦假期期間（１２
月３０日至１月１日），國內航線計劃執行航班量約３﹒８萬班次；國際及地區航線計劃執行航
班量超過５８００班次。截至１２月２６日，元旦假期國內機票預訂量超過２７０萬，比去年同
期增長約１﹒６倍；國內航司出入境機票預訂量超過４０萬。元旦假期國內熱門目的地為北京、
上海、成都、深圳、廣州等。
　　上周，據該平台統計，元旦假期國內機票均價（不含稅）約為７０７元人民幣，出入境機票
均價（不含稅）約為１８２３元人民幣。（ｒｙ）

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