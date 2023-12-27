《經濟通通訊社２７日專訊》國家發展改革委、商務部發布關於支持橫琴粵澳深度合作區放

寬市場准入特別措施的意見，提出優化現代金融領域市場准入、放寬文化旅遊領域市場准入、放

寬科技創新領域市場准入、創新醫藥健康領域市場准入方式、放寬專業服務領域市場准入、放寬

其他領域市場准入等六方面共２０條措施。



＊建立與境內外主流證券交易機構合作機制＊



其中，在優化現代金融領域市場准入方面，提出全面服務澳門創新資源融資需求。鼓勵吸引

匯聚全球優質資本和國際創新資源，支持合作區牽頭建立與境內外主流證券交易機構合作交流機

制，暢通創新企業投融資渠道，聚焦服務粵港澳大灣區、葡語系及共建「一帶一路」國家，促進

深海深空、無人體系、生物醫藥、新型能源、電子信息、新材料等新興產業發展，打造服務支持

澳門創新創業的新高地。

在放寬數據通信領域市場准入方面，提出營造趨同澳門的國際互聯網開放環境。支持發展創

作者經濟，探索建立數據元宇宙等產品確權出海中心，推動數字貿易創新和國際合作。允許珠澳

高校、科研機構、企業和社會組織等聯合建立專用科研網絡並依法進行管理。探索跨境數據服務

交易、監管規則標準制定等。（ｒｙ）

