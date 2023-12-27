《經濟通通訊社２７日專訊》中國政府上周五（２２日）公布網絡遊戲監管新規引發資本市

場重創後，中國國家新聞出版署公布１２月國產網絡遊戲審批訊息，共計１０５款新遊戲獲批，

其中包括騰訊（００７００）的「逆戰：未來」、網易（０９９９９）的「螢火突擊」、愷英網

絡（深：００２５１７）的「三國：天下歸心」等。

國家新聞出版署單次審批數量首次突破百款，明顯擺出了安撫市場的姿態。內媒大派定心丸

，引述中國音數協遊戲工委稱，工委和廣大遊戲企業「深受鼓舞」，讚揚當局此舉有力展示主管

部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。

盡管如此，有人發現部分獲發版號遊戲的運營公司已經倒閉，比如杭州好億嘉科技有限公司

運營的《狙擊謎團》雖然剛剛獲得網絡遊戲版號，但該公司已在去年９月註銷，反印證當局遊戲

審批制度導致大批遊戲無法及時出版，導致內地遊戲產業進入冰河期，有網民笑言「人死了才來

做急救」。

國家新聞出版署上周五發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，限制遊戲過度使用

和高額消費，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲直播不

得出現高額打賞。由於監管力度前所未有地強，且招招打中遊戲產業命門，草案一出台即引發相

關上市公司市值崩塌。（ｅｙ）

