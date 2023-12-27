  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/12/2023 11:45

【政策解讀】監管表態會完善網遊新規，券商：關注最終落地力度

　　《經濟通通訊社２７日專訊》１２月２２日，國家新聞出版署起草《網絡遊戲管理辦法（草
案徵求意見稿）》，新增部分條款較此前監管力度更為嚴格，且監管覆蓋面更廣。市場對此反應
強烈，遊戲板塊股價大幅調整。根據草案，「限制遊戲過度使用和高額消費」、「禁止強制對戰
」、「隨機抽取」等條目引起市場較大反響和關注。國家新聞出版署有關負責人在２３日表示，
將認真研究各方提出的關切和意見，在聽取各方意見的基礎上進一步修改完善。
　　與此同時，１２月２２日及２５日，國家新聞出版署分別公布了１２月的進口遊戲審批信息
和國產遊戲審批信息，共１４５款遊戲獲批。其中，國產遊戲版號發放１０５款（９４款遊戲獲
移動端版號，８款遊戲獲移動－客戶端雙端版號，３款遊戲獲客戶端版號），進口遊戲版號發放
４０款。
　
＊中信證券：關注其最終落地力度＊
　
　　中信證券認為，管理辦法草案目標是保障促進行業繁榮健康發展，建議關注其最終落地力度
，理性看待其影響。２２日４０款進口遊戲版號隨後發放，當前版號發放仍處正常節奏，同時監
管強調鼓勵精品原創遊戲和遊戲出海。遊戲行業是注重創新的行業，通過ＡＩ、ＶＲ等技術創新
以及玩法、品類的商業模式創新，從中長期來看中國遊戲行業仍有發展機會，特別是注重內容精
品化和出海發展的相關公司。
　　華泰證券認為，最終的法律條款尚待確定。考慮到２０１９年《網絡遊戲管理暫行辦法》由
于監管部門更換被終止，此次意見稿的目的是監管補位，建議投資者冷靜等待政策落地。
　
＊銀河證券：海外遊戲收入佔比高公司料影響較低＊
　
　　中國銀河證券發表報告指出，盡管行業監管政策上存在一定程度的不確定性，但從長期來看
，監管政策的補位有利於行業長期的健康良性發展。該行認為短期系統性下跌不改長期價值，目
前行業估值安全邊際充足，疊加新產品周期開啟，建議關注：１）大ＤＡＵ遊戲數量多，收入佔
比高的遊戲公司：騰訊控股（００７００）；２）海外遊戲業務收入佔比較高，可能受政策影響
較低的公司：神州泰岳（深：３００００２）、寶通科技（深：３０００３１）等；３）具有較
強研發實力，遊戲產品優秀，並且具有可持續發展優勢的三七互娛（深：００２５５５）、愷英
網絡（深：００２５１７）、完美世界（深：００２６２４）。（ｃｔ）
　

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金