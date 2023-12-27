《經濟通通訊社２７日專訊》１２月２２日，國家新聞出版署起草《網絡遊戲管理辦法（草

案徵求意見稿）》，新增部分條款較此前監管力度更為嚴格，且監管覆蓋面更廣。市場對此反應

強烈，遊戲板塊股價大幅調整。根據草案，「限制遊戲過度使用和高額消費」、「禁止強制對戰

」、「隨機抽取」等條目引起市場較大反響和關注。國家新聞出版署有關負責人在２３日表示，

將認真研究各方提出的關切和意見，在聽取各方意見的基礎上進一步修改完善。

與此同時，１２月２２日及２５日，國家新聞出版署分別公布了１２月的進口遊戲審批信息

和國產遊戲審批信息，共１４５款遊戲獲批。其中，國產遊戲版號發放１０５款（９４款遊戲獲

移動端版號，８款遊戲獲移動－客戶端雙端版號，３款遊戲獲客戶端版號），進口遊戲版號發放

４０款。



＊中信證券：關注其最終落地力度＊



中信證券認為，管理辦法草案目標是保障促進行業繁榮健康發展，建議關注其最終落地力度

，理性看待其影響。２２日４０款進口遊戲版號隨後發放，當前版號發放仍處正常節奏，同時監

管強調鼓勵精品原創遊戲和遊戲出海。遊戲行業是注重創新的行業，通過ＡＩ、ＶＲ等技術創新

以及玩法、品類的商業模式創新，從中長期來看中國遊戲行業仍有發展機會，特別是注重內容精

品化和出海發展的相關公司。

華泰證券認為，最終的法律條款尚待確定。考慮到２０１９年《網絡遊戲管理暫行辦法》由

于監管部門更換被終止，此次意見稿的目的是監管補位，建議投資者冷靜等待政策落地。



＊銀河證券：海外遊戲收入佔比高公司料影響較低＊



中國銀河證券發表報告指出，盡管行業監管政策上存在一定程度的不確定性，但從長期來看

，監管政策的補位有利於行業長期的健康良性發展。該行認為短期系統性下跌不改長期價值，目

前行業估值安全邊際充足，疊加新產品周期開啟，建議關注：１）大ＤＡＵ遊戲數量多，收入佔

比高的遊戲公司：騰訊控股（００７００）；２）海外遊戲業務收入佔比較高，可能受政策影響

較低的公司：神州泰岳（深：３００００２）、寶通科技（深：３０００３１）等；３）具有較

強研發實力，遊戲產品優秀，並且具有可持續發展優勢的三七互娛（深：００２５５５）、愷英

網絡（深：００２５１７）、完美世界（深：００２６２４）。（ｃｔ）



