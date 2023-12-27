《經濟通通訊社２７日專訊》在過去兩日滬深股市保持頹勢，昨日（２６日）滬綜指收市更

跌穿兩千九。今日港股結束聖誕假期復市即見反彈，陸股通恢復交易，帶動Ａ股窄幅高開，滬綜

指小幅高開０﹒０４％，報２９００﹒１５點，返回兩千九，深成指高開０﹒１４％，創業板指

高開０﹒２５％，軟件、地產股造好，軍工股走低。

商業銀行年內第三輪存款利率調整落地。人民銀行主管報刊《金融時報》引述專家稱，未來

商業銀行仍需要在資金端壓降成本，存款利率繼續下降的可能性較大，貸款利率下行的可能性亦

會進一步提升。

中共中央在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東誕辰１３０周年。中國國家主席習近平在座

談會發表講話稱，毛澤東是中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，以中國式現代化全面推

進強國建設、民族復興偉業，是全黨全國各族人民在新時代新征程的中心任務，亦是毛澤東等老

一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。

上交所、深交所、北交所發布關於２０２４年部分節假日休市安排的通知，２月９日（年三

十）至２月１７日（年初八）休市，２月１９日（年初十）起照常開市。（ｅｙ）

