《經濟通通訊社２７日專訊》在過去兩日滬深股市保持頹勢，昨日（２６日）滬綜指收市更

跌穿兩千九。今日港股結束聖誕假期復市即見反彈，陸股通恢復交易，帶動Ａ股窄幅高開，滬綜

指小幅高開０﹒０４％返回兩千九，盤中外資恢復流入，半導體、石油、券商等板塊領漲，滬指

半日收升０﹒４４％，報２９１１﹒７點，深成指走高０﹒４９％，創業板指揚０﹒３６％。兩

市半日成交３８９４億元（人民幣．下同），陸股通淨流入超過２８億元。

商業銀行年內第三輪存款利率調整落地。人民銀行主管報刊《金融時報》引述專家稱，未來

商業銀行仍需要在資金端壓降成本，存款利率繼續下降的可能性較大，貸款利率下行的可能性亦

會進一步提升。



＊券商股近全漲，華林證券漲停＊



券商股今早幾乎全線漲，其中華林證券（深：００２９４５）漲停，華鑫股份

（滬：６００６２１）漲９﹒１％，信達證券（滬：６０１０５９）升４﹒９％，中原證券

（滬：６０１３７５）、中國銀河（滬：６０１８８１）升２﹒２％，方正證券

（滬：６０１９０１）升２％。

半導體板塊同升，芯海科技（滬：６８８５９５）漲１０﹒３％，金海通

（滬：６０３０６１）、文一科技（滬：６００５２０）漲停，京儀裝備（滬：６８８６５２）

升８﹒５％，盛科通信（滬：６８８７０２）升８﹒１％，芯源微（滬：６８８０３７）走高

８％，中微公司（滬：６８８０１２）升６﹒２％。（ｅｙ）

