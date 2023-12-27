《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後升幅持續，陸股通淨流入近３０億元人民幣，滬
綜指升０﹒３６％，報２９０９﹒３６點，滬深３００指數升０﹒２１％，深成指升０﹒２３％
。上海Ｂ股升０﹒５５％，深圳Ｂ股升０﹒１３％。（ｅｙ）
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27/12/2023 13:44
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒３６％，外資暫淨流入近３０億人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後升幅持續，陸股通淨流入近３０億元人民幣，滬
綜指升０﹒３６％，報２９０９﹒３６點，滬深３００指數升０﹒２１％，深成指升０﹒２３％
。上海Ｂ股升０﹒５５％，深圳Ｂ股升０﹒１３％。（ｅｙ）
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