  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/12/2023 13:44

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒３６％，外資暫淨流入近３０億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後升幅持續，陸股通淨流入近３０億元人民幣，滬
綜指升０﹒３６％，報２９０９﹒３６點，滬深３００指數升０﹒２１％，深成指升０﹒２３％
。上海Ｂ股升０﹒５５％，深圳Ｂ股升０﹒１３％。（ｅｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/12/2023 14:06  《Ａ股焦點》食品股午後衝高，惠發食品等漲停

下一篇新聞︰27/12/2023 13:43  《海納智見－荀玉根》消費：三類新活力

其他AH股新聞
More

27/12/2023 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

27/12/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金