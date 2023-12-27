《經濟通通訊社２７日專訊》內地需求逐步恢復，工業生產加快回升，１１月工業企業利潤

同比大增２９﹒５％，增速較１０月加快２６﹒８個百分點，重回雙位數增長。不過，首１１月

工業利潤同比仍下降４﹒４％，降幅延續３月以來逐月收窄走勢，首１１月私營企業利潤增長

１﹒６％，是今年以來首次由降轉增。

數據回暖，加上聖誕假期後，陸股通重返，滬深股市今早小幅高開後，震盪上揚，滬綜指全

日收升０﹒５４％，報２９１４﹒６１點，深成指升０﹒３８％，創業板指升０﹒０７％。

新年將至，人行加大流動性投入，在周一放水２８７０億元（人民幣．下同）、在周二放水

３４９０億元更創兩個月以來最大規模，今日再淨投放２８７０億，三個交易日放水９０５０億

元。滬深兩市全日成交６３６８億元，按日增４％。



＊港股遊戲股反彈，Ａ場遊戲股目升幅＊



冬至日（２２日）一紙《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》重創遊戲股。國家新聞出

版署有關負責人在２３日表示，將認真研究各方提出的關切和意見，在聽取各方意見的基礎上進

一步修改完善。加上在２２日及２５日，國家新聞出版署分別公布了１２月的進口遊戲審批信息

和國產遊戲審批信息，共１４５款遊戲獲批。其中，國產遊戲版號發放１０５款（９４款遊戲獲

移動端版號，８款遊戲獲移動－客戶端雙端版號，３款遊戲獲客戶端版號），進口遊戲版號發放

４０款。

多家機構均建議投資者冷靜，關注政策最終落地力度。港股遊戲股今日聖誕假期後復市，普

遍大反彈高開，滬深遊戲板塊受帶動，佳創視訊（深：３００２６４）全日升２０％封漲停，雷

柏科技（深：００２５７７）升４﹒２％。不過，獲批新遊戲號的愷英網絡收跌２﹒２％。



＊春節除夕休市，券商拍手升＊



國務院早前公布明年的假日安排，除夕（２月９日）不放假，但鼓勵各單位結合帶薪年休假

等制度落實，安排職工在休息，引發民眾不滿。中國證監會、交易所最新公布，明年除夕將休市

。中證監負責人解釋，安排除夕休市貼近投資者交易習慣，同時是順應市場呼聲，從研調情況來

看，廣大投資者傾向於除夕休市，且考慮到收盤後需要進行數據處理等日常工作，這些工作一般

要持續到次日凌晨，因此行業機構亦希望除夕當天休市。

上交所、深交所、北交所發布通知，２月９日（年三十）至２月１７日（年初八）休市，２

月１９日（年初十）起照常開市。

除夕休市，券商拍手，光大證券（滬：６０１７８８）升２﹒１５％，天風證券

（滬：６０１１６２）升２％，華鑫股份（滬：６００６２１）升７％，中國銀河

（滬：６０１８８１）升１﹒４％，中金公司（滬：６０１９９５）升１﹒３％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３３６﹒３６ ＋０﹒３５

上證綜合指數 ２９１４﹒６１ ＋０﹒５４ ２７９０﹒００

上證Ａ股指數 ３０５５﹒９１ ＋０﹒５４

深證成份指數 ９１９１﹒７４ ＋０﹒３８ ３５７８﹒００

深圳創業板指數 １８０９﹒８３ ＋０﹒０７

上證Ｂ股指數 ２２４﹒７３ ＋０﹒９４ ０﹒８５

深證Ｂ股指數 １０５９﹒０７ ＋０﹒５０ ０﹒４０

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