《海納智見》２０２３年是預期與現實交織、在波折中前進的一年，全年５％的經濟目標有

望順利實現，今年的帷幕正徐徐落下，來年的新篇章即將譜寫，繼往開來，謀而後動。結合中國

實際，消費有三類新活力：醫療保健、智慧消費、文化消費。由此，我們開展了深度研究。



疫後首年消費呈現差異化復甦，最終消費修復強於社零。從社零今年的走勢看，其修復趨勢

相對波折。與社零資料呈現的弱修復不同，今年前三季度最終消費明顯修復，是三大需求中拉動

經濟增長最主要因素。社零與最終消費資料間存在矛盾的主因或在於今年服務與商品消費的復甦

幅度存在差異，其中服務消費的復甦趨勢更強。從今年前三季度居民人均消費支出中服務類消費

分項增速高於社零增速，以及旅遊出行消費修復顯著可以看出服務消費恢復明顯較快。此外，部

分消費細分領域出現新業態，帶動消費走向復甦。當前文旅消費創新營運模式層出不窮，文旅企

業已逐步轉向主動性科技賦能，「科技＋文旅」拓展文旅消費的新場景、新業態。除此之外，休

閒娛樂類消費、寵物消費及戶外運動消費也同樣出現了一些新變化、新業態，對消費整體復甦產

生了顯著的拉動作用。



借鑒海外經驗，收入和分配是影響長期消費關鍵。１９６０年以來各國人均收入與居民人均

最終消費支出、居民消費傾向與國家收入分配比重間確實存在正相關關係。消費的持續增長需要

國民收入及分配方式的改善，因此，長遠角度看，堅持高品質發展道路是擴大消費的基礎。根據

其他國家發展經驗，經濟結構的轉型升級是跨越「中等收入陷阱」的關鍵因素。此外，產業的轉

型升級同樣有助於一國收入分配的優化。隨著未來中國產業的持續轉型升級，國民收入分配或有

望朝居民端進一步傾斜，進而對中國居民端的消費形成支撐。從短期視角來看，今年三季度居民

就業形勢總體平穩，居民提前還貸的情況已在改善，近期中國居民的消費能力及意願已出現持續

改善跡象。展望２０２４年，積極的財政有空間，中國消費修復潛力有望進一步釋放，預計

２０２４年國內社消零售增速有望達到５﹒５％左右。



理論上，根據經典效用理論，隨著居民收入提升，消費需求將從物質轉向精神。即隨著居民

收入達到一定水準，消費者的消費需求將從物質需求轉向休閒娛樂等服務型消費。借鑒國際經驗

，過去數十年來各國消費結構變化存在共性及特性。共性方面，醫療和科技相關消費支出普遍快

速增長。特性方面，跨入高收入國家群體的服務、可選消費更優。話說回來，中國方面隨著產業

轉型升級步伐加快，未來經濟高品質發展將進一步深化，居民收入有望持續提升。在此過程中，

醫藥、科技消費或有望迎來更確定性的增長，文娛服務消費領域的一些新業態、新模式也蓄勢待

發。首先，中國人口老齡化背景下，醫藥消費支出有望持續增長；其次，技術進步推動下智慧消

費需求有望進一步釋放；最後，政策導向指引下新型文化消費有望迎來發展機遇。



風險提示： 穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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