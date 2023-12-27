《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５４％，報３０５５﹒９１點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７２﹒１５億元，

用４７﹒８５億元或９％，淨流入３７﹒２億元。

外資聖誕假後重回市場，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５６﹒８億元，上

一個交易日（１２月２２日）流出今轉流入。（ｒｙ）

