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AH股新聞

27/12/2023 15:07

《深股通》深成指全日升０﹒３８％，外資聖誕假後重回市場

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒３８％，報９１９１﹒７４點。
　　北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８８﹒２６億元，
用３１﹒７４億元或６％，淨流入１９﹒５億元。
　　外資聖誕假後重回市場，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入５６﹒８億元，上
一個交易日（１２月２２日）流出今轉流入。（ｒｙ）

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