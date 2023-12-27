《經濟通通訊社２７日專訊》內地於上周五（２２日）公布網絡遊戲監管新規引發資本市場
重創後，中國國家新聞出版署迅即公布１２月國產網絡遊戲審批訊息，共計１０５款新遊戲獲批
，其中包括騰訊（００７００）的「逆戰：未來」、網易（０９９９９）的「螢火突擊」、愷英
網絡（深：００２５１７）的「三國：天下歸心」等。單次審批數量首次突破百款，明顯擺出安
撫市場的姿態。內媒亦大派定心丸，引述中國音數協遊戲工委稱，工委和廣大遊戲企業「深受鼓
舞」，讚揚當局此舉有力展示主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。
港股遊戲股今日聖誕假期後復市，普遍大反彈高開，網易一度升１４％，其後升幅收窄，現
價仍升９﹒８％，騰訊升逾４％，中手游（００３０２）升４﹒２％。滬深遊戲板塊受帶動，佳
創視訊（深：３００２６４）升２０％封板，中科雲網（深：００２３０６）、大晟文化
（滬：６００８９２）均漲停，雷柏科技（深：００２５７７）升４﹒７％，冰川網絡
（深：３００５３３）升超４％，協創數據（深：３００８５７）、拓維信息
（深：００２２６１）、首都在線（深：３００８４６）、昆侖萬維（深：３００４１８）升幅
居前。不過，獲批遊戲號的愷英網絡跌０﹒３％。（ｒｙ）
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