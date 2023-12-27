《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行４２１０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒８％。

公開市場今日有１３４０億元逆回購到期，即今日淨投放２８７０億元。

本周人行公開市場將有６７２０億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期１８４０億元、

１１９０億元、１３４０億元、１９５０億元、４００億元。周三還有５０億元央票互換到期。



＊人行昨放水３４９０億創兩個月以來最大規模＊



人行在周一進行３８１０億元７天期及９００億元１４天期逆回購操作，當日放水２８７０

億元。周二進行３８３０億元７天期及８５０億元１４天期逆回購操作，當日放水３４９０億元

，創兩個月以來最大規模。業內人士表示，這反映出機構看多明年的債券市場，預計人行將在公

開市場加大操作力度，熨平短期資金面波動，跨年後市場流動性需求壓力有望緩解，市場利率將

有所下降。同時，新一輪降準降息預期升溫。

分析又指，近期人行加大１４天期逆回購，但１４天資金已進入跨年階段，出現持續抬升的

狀態，可見跨年資金仍存在較大壓力，７天期資金已進入跨年階段，要警惕利率出現大幅波動。

中信證券表示，２０２３年人行呵護年末流動性平穩的態度十分堅決，疊加來自理財、債基的贖

回壓力也相對有限，機構對跨年資金面相對樂觀，跨年融入節奏再度明顯後置。

另外，人行周一進行１８００億元一個月期（２８天）中央國庫現金定期存款招標，規模創

下有紀錄以來單期新高，中標利率為２﹒９１％，為去年７月以來最高；前次同期限品種利率為

２﹒５％。（ｓｌ）

