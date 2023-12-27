《經濟通通訊社２７日專訊》東方甄選（０１７９７）內鬥戲碼告一段落後，被捲入爭議中

心的明星帶貨主播董宇輝已經成立了個人工作室，東方甄選亦為董宇輝開設了新的抖音帳號「與

輝同行」。

資料顯示，「與輝同行」的認證信息為「與輝同行（北京）科技有限公司」，該公司由董宇

輝擔任法定代表人、執行董事、經理，東方甄選主席俞敏洪擔任公司監事，公司註冊資本

１０００萬元人民幣，由北京新東方迅程網絡科技有限公司全資持股。（ｅｙ）

