《經濟通通訊社２７日專訊》廣州市政府印發促進金融業高質量發展若干措施的通知，對於

對廣州市經濟社會發展作出實質貢獻的，從事金融活動或地方金融組織業務活動以及與金融直接

相關的機構、項目和個人，按情況給予獎勵補貼。

其中在豐富金融業態方面，通知提到，對經中央金融管理部門批准、首次在廣州市實質開展

業務運營活動，並對廣州市經濟社會發展作出實質貢獻的法人金融機構（財務公司、村鎮銀行除

外），按實收資本規模給予一次性獎勵。實收資本１０億元（人民幣．下同）的，一次性獎勵

２０００萬元，超出１０億元的部分每增加１億元相應增加一次性獎勵１００萬元；實收資本

１０億元以下、５億元或以上的，一次性獎勵１５００萬元；實收資本５億元以下、２億元或以

上的，一次性獎勵１０００萬元；實收資本２億元以下、１億元或以上的，一次性獎勵８００萬

元；實收資本１億元以下、５０００萬元或以上，一次性獎勵５００萬元。單個法人金融機構一

次性獎勵金額不超過５０００萬元。

經中央金融管理部門批准、首次在廣州市實質開展業務運營活動，並對廣州市經濟社會發展

作出實質貢獻的財務公司、村鎮銀行，亦分別按不同實收資本金額一次性獎勵２００萬至８００

萬元；符合同樣條件的金融控股公司、商業銀行專營機構，以及銀行、證券公司地區總部等，不

論實收資本金額，亦有不同額度的獎勵。通知同時以最高１０００萬元獎金，鼓勵法人金融機構

增資擴股、跨地區併購重組等。

此外，在提升資本市場發展水平方面，對利用資本市場發展的廣州市企業按募集資金規模給

予３００萬－５００萬元獎勵；對於私募股權投資、創業投資基金管理企業，根據其所受託管理

的私募基金實際投資對廣州市經濟社會發展作出實質貢獻的非上市企業股權的規模，給予管理能

力獎勵，最高可達２０００萬元。在鼓勵服務實體經濟、優化金融營商環境方面，亦按不同標準

給予符合條件的企業不同獎勵、補貼。（ｓｌ）

