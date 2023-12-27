《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒《３６氪》引述ＤａｔａＥｙｅ短劇觀察報道，網易

（０９９９９）正在全面布局短劇，在短短一年多時間內最少有３個業務部門殺入短劇賽道，包

括網易羚羊、網易有道、網易新聞，而短劇也被列為集團重點項目。報道引述網易內部人士透露

，內容團隊、投放團隊都是現成的，「這個熱度下肯定要當成重點去做」。

其中網易羚羊最先在２０２２年試水短劇業務，主要是扮演短劇出品方的角色，同時因背靠

網文平台網易雲閱讀，同時扮演版權方的角色，輸出小說ＩＰ，負責產出劇本。截至目前，網易

羚羊抖音帳號「羚羊好劇」已上線５３部熱門小說改編短劇，粉絲數超２２萬，點贊超１４０萬

。網易羚羊Ｂ站官方短劇帳號「杭州雲悅讀」已上線１１部短劇，累計播放量超９２萬，其中《

萌寶來襲，爹地是大佬》曾位列１２月１１日短劇熱力榜第２名。

網易子公司網易有道今年也入局短劇，主要負責短劇出海業務，今年７月還公布「國際短劇

－簽約編劇合作計劃」，面向全球招募短劇劇本編劇。１２月，網易新聞亦涉足短劇，發布短劇

分銷商召集令，擬拿出１０％的分成，誠招短劇分銷商，而這也是網易傳媒２０２３年第四季重

點項目。報道提到，網易新聞旗下擁有「爽歪歪小劇場」等短劇小程序，團隊業務以國內市場為

主，暫不涉及出海業務。（ｓｌ）

