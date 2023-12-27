《經濟通通訊社２７日專訊》台灣大選將在明年１月１３日舉行，國民黨侯友宜、民進黨賴

清德、民眾黨柯文哲１２月２６日午出席第二場總統候選人電視政見發表會。在兩岸關係議題上

，侯友宜指，賴清德的台獨主張是兩岸和平跨不過去的萬重山，批評民進黨執政８年來，兩岸關

係倒退，自己若當選，會在平等、尊嚴、友善之下，與大陸盡速協商海峽兩岸經濟合作架構協議

（ＥＣＦＡ）問題。

賴清德則認為，國民黨帶給社會三大禍害：一是擁抱一個中國原則，影響團結；二是黑金，

傷害民主價值，影響社會安定；三是為取得政權不擇手段，包括賄選。賴清德並批評，侯友宜就

像一個局外人、政治上是個門外漢，所提出的政策或論述全都是馬英九前總統為首等人的主張，

所以支持侯友宜等於支持馬英九等人，侯友宜當選等於一中勢力復辟、黑金王朝班師回朝。

柯文哲的發言就較少觸及兩岸議題，在對外關係上，主要認為台灣應積極加入區域經濟組織

，如區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）、全面與進步跨太平洋夥伴關係協議（ＣＰＴＰＰ）等

，積極開拓海外市場。

按照相關規定，台灣的總統副總統選舉候選人電視政見發表會應舉辦４場，其中總統候選人

３場、副總統候選人１場，每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間分３輪、每輪１０分鐘

。第三場總統候選人電視政見發表會將在１２月２８日晚間７時舉辦。政見發表會告一段落後將

舉行電視辯論會，其中總統候選人電視辯論會１２月３０日下午２時展開，副總統候選人電視辯

論會明年１月１日下午２時舉行。（ｓｌ）（ｚｚ）

