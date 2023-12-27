  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/12/2023 14:53

【台灣選戰】侯友宜斥賴清德台獨主張是兩岸和平跨不過的萬重山

　　《經濟通通訊社２７日專訊》台灣大選將在明年１月１３日舉行，國民黨侯友宜、民進黨賴
清德、民眾黨柯文哲１２月２６日午出席第二場總統候選人電視政見發表會。在兩岸關係議題上
，侯友宜指，賴清德的台獨主張是兩岸和平跨不過去的萬重山，批評民進黨執政８年來，兩岸關
係倒退，自己若當選，會在平等、尊嚴、友善之下，與大陸盡速協商海峽兩岸經濟合作架構協議
（ＥＣＦＡ）問題。
　　賴清德則認為，國民黨帶給社會三大禍害：一是擁抱一個中國原則，影響團結；二是黑金，
傷害民主價值，影響社會安定；三是為取得政權不擇手段，包括賄選。賴清德並批評，侯友宜就
像一個局外人、政治上是個門外漢，所提出的政策或論述全都是馬英九前總統為首等人的主張，
所以支持侯友宜等於支持馬英九等人，侯友宜當選等於一中勢力復辟、黑金王朝班師回朝。
　　柯文哲的發言就較少觸及兩岸議題，在對外關係上，主要認為台灣應積極加入區域經濟組織
，如區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）、全面與進步跨太平洋夥伴關係協議（ＣＰＴＰＰ）等
，積極開拓海外市場。
　　按照相關規定，台灣的總統副總統選舉候選人電視政見發表會應舉辦４場，其中總統候選人
３場、副總統候選人１場，每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間分３輪、每輪１０分鐘
。第三場總統候選人電視政見發表會將在１２月２８日晚間７時舉辦。政見發表會告一段落後將
舉行電視辯論會，其中總統候選人電視辯論會１２月３０日下午２時展開，副總統候選人電視辯
論會明年１月１日下午２時舉行。（ｓｌ）（ｚｚ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金