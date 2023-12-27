《經濟通通訊社２７日專訊》大陸方面日前宣布自明年１月１日起對海峽兩岸經濟合作架構

協（ＥＣＦＡ）項下部分產品中止關稅減讓，原因是台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性

的禁止、限制等措施，違反ＥＣＦＡ。在今日舉行的國台辦記者會上，國台辦發言人陳斌華被問

到，ＥＣＦＡ項下有石化、鋼鐵、紡織和機械等相關產品，其中石化部分已被終止減讓關稅，外

界擔心接下來鋼鐵和化纖產品是否會被列入下一波名單。

陳斌華強調，ＥＣＦＡ是在九二共識的共同政治基礎上簽署實施的，與ＥＣＦＡ有關的任何

問題都可以在九二共識基礎上，通過兩岸協商予以妥善解決。民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒

不承認九二共識，破壞兩岸協商的政治基礎，是ＥＣＦＡ相關問題難以得到解決的根本原因。國

務院關稅稅則委員會在１２月２１日公告中已明確表示，希望台灣地區採取有效措施，取消對大

陸的貿易限制。如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持台獨立場，拒不悔改，國台辦支持有關

部門依據規定採取進一步措施。



＊對石斑魚輸入解禁是秉持兩岸一家親理念＊



此外，大陸方面在宣布中止ＥＣＦＡ部分關稅減讓後，翌日接著宣布對台灣石斑魚輸入解禁

。陳斌華解釋，中止ＥＣＦＡ項下部分產品的關稅減讓，調查事實清晰，依據合理，採取的措施

有據有節；台灣地區石斑魚恢復輸入，則是陸方秉持兩岸一家親理念，在綜合評估台灣地區農漁

業者整改措施基礎上進行的，這體現了陸方始終尊重、關愛、照護台灣同胞，也體現了陸方重視

台灣農漁民等基層民眾的訴求和利益。

至於台商投資大陸會否受到上述對台經貿政策影響，陳斌華指出，「大陸經濟前景是不是看

好，台商最清楚，台商的投資數據最有說服力」。今年１至９月，台商投資大陸的項目數同比增

長２３﹒９％，實際使用台資金額同比增長７﹒５％，兩岸貿易額近２０００億美元，仍保持高

位運行，說明兩岸經濟交流合作、融合發展的光明前景沒有變，台商投資大陸的決心沒有改變，

大陸作為台商投資的最佳目的地的特點沒有改變。（ｓｌ）

