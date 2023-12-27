《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，淘寶近日變更《淘寶平台爭議處理規則》，支持

「不退貨僅退款」，並已於１２月２６日生效。根據淘寶的相關變更公示，《規則》其中新增了

「基於買家權益保障及合理減輕或免除買家舉證門檻」的情況：淘寶將基於平台自身大數據能力

，通過平台對信息或商品層面的處罰、賣家店舖品質指標、買家端的大量客訴、偽劣問題感知等

單一或多維度相結合，對賣家出售的商品作出多方面綜合評估後，對買家發起符合相關情形的售

後，直接作出快速退款或退貨退款支持。

報道指，新規被外界解讀為跟隨拼多多「不退貨僅退款」的做法。據指拼多多這種「僅退款

」操作確實拉攏到不少消費者，還令不少消費者養成習慣，對其他電商平台提出更高要求。淘寶

提出類似的新規能滿足用戶需求，減少消費者的流失。不過有分析指，淘寶並非一味模仿拼多多

，而是在「僅退款」的基礎上設有一定的機制，會結合商品質量信息和消費者誠信模型，判定商

品質量存在問題不適宜退貨，對高信用度用戶支持快速退款；對一些爭議較大的僅退款操作，淘

寶還提供商家快捷申訴通道，可對不合理的快速退款申請提出申訴。（ｓｌ）

